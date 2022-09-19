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عربي-دولي

شولتس يبدأ من السعودية السبت جولة خليجية

Lebanon 24
19-09-2022 | 09:00
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قالت الحكومة الألمانية اليوم إن المستشار أولاف شولتس سيزور السعودية يوم السبت في بداية جولة تستغرق يومين في منطقة الخليج.

ومن المقرر أن يلتقي شولتس برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد يوم الأحد قبل أن يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات هناك على أن يعود إلى ألمانيا في وقت لاحق من ذلك اليوم.
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ونقلت وكالة" رويترز"عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية  قوله إن الجولة التي سيقوم بها شولتس في دول خليج عربية ستركز، من بين ملفات أخرى، على ألمانيا كوجهة للاستثمار.
المصدر: العربية
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