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عربي-دولي

تحذير عاجل للمصريين في اليابان

Lebanon 24
19-09-2022 | 09:30
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أصدرت السفارة المصرية في اليابان تحذيرا عاجلا للمواطنين المصريين المقيمين في اليابان لتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة بشأن إعصار "نانمادول" الذي ضرب أجزاء من الأراضي اليابانية.
وأكدت السفارة المصرية لدى طوكيو أنه يمكن التواصل مع السفارة عبر رقم الهاتف المخصص لحالات الطوارئ، وكذا عبر وسائل التواصل الأخرى، معربة عن تقديرها واحترامها لأعضاء الجالية المصرية الكرام.
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وأرجأ رئيس الوزراء اليابانى، كيشيدا فوميو، سفره إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، للإشراف على جهود استجابة الحكومة للعاصفة الاستوائية القوية "نانمادول".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنه كان من المقرر أن يغادر كيشيدا طوكيو اليوم الاثنين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكنه سيبقى في اليابان حتى صباح غد الثلاثاء.

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أن وزير إدارة الكوارث، تاني كويتشي، ومسؤلي إدارة الأزمات أطلعوا كيشيدا على الأضرار الناجمة عن العاصفة القوية والتنبؤات بما هو متوقع حدوثه.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته للوزارات للعمل مع السلطات المحلية لتقييم حجم الضرر وتقديم المساعدات الطارئة للمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية.

وقد تسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عنيفة، بشكل رئيسي في المناطق الغربية من اليابان.
المصدر: روسيا اليوم
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