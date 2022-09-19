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عربي-دولي

موسكو: ندعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا

Lebanon 24
19-09-2022 | 10:30
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قالت الخارجية الروسية إن موسكو ترحب باستعداد الرئيس التركي لبحث عقد لقاء مع الرئيس السوري كما تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية البلدين، والمساعدة في ذلك.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف: "تدعم موسكو فكرة تنظيم اجتماع لوزيري خارجية تركيا وسوريا.. ونحن على استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر".
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وأضاف: "نرى أن الاجتماع سيكون مفيدا. نحن نتحدث عن إقامة اتصالات بين الجانبين، حاليا تجري الاتصالات على المستويين العسكري والاستخباراتي بين الجانبين.. نحن ندعم هذا اللقاء، ونشجعهم على ذلك".

وأكد بوغدانوف أن موسكو "تدعو إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق".

وتابع نائب الوزير قائلا: "إذا أرادوا، فنحن على استعداد دائما لتهيئة ذلك".

بالمقابل أعرب بوغدانوف عن ترحيب موسكو باستعداد ورغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث عقد لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد.
المصدر: روسيا اليوم
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