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بيسكوف: أي مطالبات بشبه جزيرة القرم ستلقى الرد المناسب

Lebanon 24
19-09-2022 | 11:30
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علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على تصريح مستشار الرئيس الأوكراني بشأن القرم، وأكد أن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا، وأي مطالبات بأراض روسية ستلقى الرد المناسب.

وتابع بيسكوف، ردا على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع تصريح مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، حول التزام الغرب بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية، وقال بيسكوف إن "جمهوريتي دونباس هما دولتان مستقلتان، تعترف روسيا باستقلالهما، وقد طلبتا من روسيا المساعدة في ضمان أمنهما، وهو ما تلبيه روسيا. أما شبه جزيرة القرم فهي جزء لا يتجزأ من روسيا، لذلك فإن أي مطالبات بهذه الأراضي سوف تتلقى الرد المناسب من قبل روسيا".
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وكان ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد كتب في مواقع التواصل الاجتماعي رسالة وجهها لما أسماه بـ "سكان الأراضي المحتلة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم"، على حد تعبيره، يحثهم على الاستعداد لـ "الإنهاء المرتقب للاحتلال" بتجهيز الملاجئ، وما يكفي من المياه، حيث بدأت أوكرانيا، وفقا له، في إعداد طرق لإجلاء السكان من شبه جزيرة القرم.

وقد أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية في اذار عام 2014، بعد استفتاء سكانها الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا، وقد صوت في ذلك الاستفتاء 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم، و95.6% في سيفاستوبول، لصالح الانضمام إلى روسيا.

المصدر: روسيا اليوم
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