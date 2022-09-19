27
o
بيروت
27
o
طرابلس
14
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في أول لقاء جمعهما.. هذا ما كشفته الملكة رانيا عن الملكة إليزابيث
Lebanon 24
19-09-2022
|
09:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن تلقيها نصيحة من الملكة الراحلة إليزابيث خلال لقائهما الأول.
وقالت الملكة رانيا في حديث مع "CNN": "كانت ملكة إنجلترا لكنها أيضا ملكة العالم رمزيا".
Advertisement
وأضافت: "في المرة الأولى التي التقيت فيها بالملكة، أعتقد أنني كنت قد أمضيت بضعة أشهر فقط في دوري، وكانت حساسة جدا لحقيقة أنني كنت جديدة، وأمكنها معرفة أنني لم أكن واثقة جدا من نفسي".
وتابعت: "طلبت منها النصيحة، وأخبرتني كم هو مهم أن تكون موجودا دائما وأن يكون لديك هذا الإحساس بالواجب والانضباط، والانتباه إلى التفاصيل الصغيرة. وكنت دائما آخذ نصيحتها على محمل الجد".
وأكدت الملكة رانيا على أنه: "بالنسبة لي، لقد كانت مجسدة للخدمة العامة، إنها امرأة تعهدت ببذل حياتها لخدمة الشعب، ولم تفشل أبدا في الوفاء بهذا الوعد لمدة 70 عاما. أعتقد اليوم لقد كانت ملكة إنجلترا لكنها أيضًا ملكة العالم رمزيًا. إنها تعني شيئا لنا جميعا وأيا ما كنت فستشعر بإحساس ألفة وقرب منها".
المصدر:
روسيا اليوم
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل تُكشف.. كيف سيصل الفيول الإيراني إلى لبنان؟
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف.. كيف سيصل الفيول الإيراني إلى لبنان؟
15:00 | 2022-09-18
18/09/2022 03:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مروّعة.. حادثٌ خطير في البقاع وصورٌ توثق ما جرى
Lebanon 24
لحظات مروّعة.. حادثٌ خطير في البقاع وصورٌ توثق ما جرى
13:40 | 2022-09-18
18/09/2022 01:40:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي بشأن سحب الدولار.. هذا ما سيحدُث خلال ساعات
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي بشأن سحب الدولار.. هذا ما سيحدُث خلال ساعات
02:43 | 2022-09-19
19/09/2022 02:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن سحوبات الدولار من المصارف.. هل توقّفت؟
Lebanon 24
خبرٌ عن سحوبات الدولار من المصارف.. هل توقّفت؟
12:57 | 2022-09-18
18/09/2022 12:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ترّقبوا.. ما الذي سيفعلُه مصرف لبنان اليوم؟
Lebanon 24
ترّقبوا.. ما الذي سيفعلُه مصرف لبنان اليوم؟
03:45 | 2022-09-19
19/09/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:06 | 2022-09-19
بعد جنازة تاريخية.. الملكة إليزابيث ترقدُ في مثواها الأخير بويندسور بجوار زوجها
12:00 | 2022-09-19
قد تفقد نصف مساحتها: "سيناريو قاتم" لحرب أوكرانيا.. والمعارك ستستمر حتى هذا الموعد!
11:30 | 2022-09-19
بيسكوف: أي مطالبات بشبه جزيرة القرم ستلقى الرد المناسب
11:00 | 2022-09-19
كلينتون: عرضت على روسيا أن تصبح شريكا خاصا للناتو وإمكانية الانضمام إليه
10:49 | 2022-09-19
بعد ظهورها بالزي العسكري.. الأميرة آن أثارت فضول الجميع
10:30 | 2022-09-19
موسكو: ندعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا
فيديو
ولي العهد البريطاني يسمح لطفليه بالسير معه خلف نعش الملكة (فيديو)
Lebanon 24
ولي العهد البريطاني يسمح لطفليه بالسير معه خلف نعش الملكة (فيديو)
02:30 | 2022-09-19
19/09/2022 19:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-09-17
19/09/2022 19:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
00:37 | 2022-09-17
19/09/2022 19:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact