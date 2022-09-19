طالبان تفرج عن مهندس أميركي مقابل إطلاق سراح قيادي بالحركة

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سلمت حركة "طالبان"، الولايات المتحدة جندياً أميركياً سابقاً في مقابل الإفراج عن زعيم حرب سابق هو حليف كبير لنظام حركة "طالبان" على ما أعلن وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي.وأوضح متقي خلال مؤتمر صحافي في كابل: "اليوم سُلم مارك فريريكس إلى الولايات المتحدة فيما تسلمنا حجي بشار في مطار كابل".وقال متحدث باسم طالبان، إن الولايات المتحدة أفرجت عن القيادي الكبير في الحركة بشير نورزاي بعد احتجازه على مدى عقود، وأضاف أنه وصل إلى كابل، الاثنين.وحسب موقع الشرق، نورزاي كان من بين آخر المعتقلين الأفغان في معتقل غوانتانامو.وذكر محمد نعيم، وهو متحدث باسم طالبان في تغريدة على تويتر: "أُطلق سراح حاجي بشير بعد سجنه على مدى عقدين، ووصل إلى كابل اليوم الاثنين".واعتقل بشير نورزاي، وهو زعيم قبلي أفغاني، في عام 2005، ووجهت إليه تهمة تهريب ما قيمته 50 مليون دولار من الهيروين إلى الولايات المتحدة.ونفى محامي نورزاي في وقت لاحق كون موكله تاجر مخدرات، وطالب بضرورة إسقاط التهم لأن مسؤولي الحكومة الأميركية خدعوه ليعتقد أنه لن يتم القبض عليه.