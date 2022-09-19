Advertisement

عربي-دولي

الأرقام تحكي عهد الملكة إليزابيث الثانية.. محطات فارقة

Lebanon 24
19-09-2022 | 08:35
A-
A+
Doc-P-992062-637991980945016145.PNG
Doc-P-992062-637991980945016145.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شيعت بريطانيا والعالم، الاثنين، الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية في جنازة رسمية، شهدها رؤساء وملوك وأمراء ورؤساء ووزراء، بالإضافة لقرابة مليون شخص يصطفون في شوارع لندن.

وفيما يلي بعض الأرقام التي طبعت عهد الملكة إليزابيث، التي توفيت عن عمر 96 عاما:
Advertisement

الملكة إليزابيث الثانية هي الملكة الـ40 في تاريخ إنجلترا منذ اعتلاء الملك النورماندي وليام الفاتح العرش.
استمر حكمها لمدة 70 عاما و7 أشهر ويومين وهو الأطول في تاريخ ما أصبح يُعرف بالمملكة المتحدة.
خلال هذه المدة، وافقت على أكثر من 4000 قانون رفعه البرلمان.
زارت إليزابيث أكثر بكثير من 100 دولة.
في عام 2016، قال قصر بكنغهام إنها سافرت مسافة تبلغ مليونا و661668 كيلومترا إلى117 دولة. وقامت بأكبر عدد من هذه الزيارات إلى كندا.
عينت 15 رئيسا للوزراء، بدءا من ونستون تشرشل حتى ليز تراس.
خلال هذه المدة وصل 14 رئيسا لسدة الحكم في الولايات المتحدة، وتعاقب 7 باباوات على كرسي الباباوية في الفاتيكان.
أنجبت 4 أبناء ولها 8 أحفاد و12 من أبناء الأحفاد.
أرسلت أكثر من 300 ألف بطاقة تهنئة لأشخاص يحتفلون بعيد ميلادهم الـ100، وأكثر من 900 ألف رسالة لأزواج بمناسبة الذكرى السنوية الـ60 لزفافهم.
كانت تحب الكلاب واقتنت أكثر من 30 كلبا من فصيلتي كورجيودورجي في عهدها، ينحدر معظمها من أول كلبة لها من فصيلة كورجيوكان يطلق عليها سوزان، والتي قُدمت لإليزابيث عندما بلغت الثامنة عشرة من عمرها عام 1944.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:06 | 2022-09-19
12:00 | 2022-09-19
11:30 | 2022-09-19
11:00 | 2022-09-19
10:49 | 2022-09-19
10:30 | 2022-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website