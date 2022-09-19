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وزيرة الخارجية الفرنسية تناقش مع لافروف الوضع في محطة زابوريجيا

Lebanon 24
19-09-2022 | 13:00
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ناقشت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوضع في محطة زابوريجيا النووية على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.

وقالت كولونا: " تحدثت هذا الصباح مع سيرغي لافروف وأبلغته أن الوضع في محطة زابوريجيا النووية لا يزال يشكل مصدر قلق لنا.. سنناقشه صباح الأربعاء الساعة 11:30 صباحا خلال اجتماع الفريق العامل الذي نظمته فرنسا، بالاشتراك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل التأكد من أنه تم اتخاذ إجراءات لضمان السلامة في محطة الطاقة النووية".
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وأشارت إلى أن "الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا ومحيطها لا يزال صعبا"، ودعت إلى إنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في أسرع وقت ممكن.
 
(روسيا اليوم) 
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