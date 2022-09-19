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إدارة خيرسون: مرسوم زيلينسكي بإنشاء إدارات عسكرية في المقاطعة بلا معنى

Lebanon 24
19-09-2022 | 13:30
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صرح نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف، بأن مرسوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن إنشاء إدارات عسكرية في مقاطعة خيرسون لا معنى له.

ووقع الرئيس الأوكراني يوم الاثنين، مرسوما بشأن إنشاء 15 إدارة عسكرية في المناطق السكنية بمقاطعة خيرسون المحررة.
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ووفقا لستريموسوف، فإن زيلينسكي "أظهر فشله" من خلال أفعاله، واليوم رئيس أوكرانيا "مجرد ناطق"، "لقد تم تحرير منطقة خيرسون من النازية الجديدة، وأؤكد أن المقاطعة لم تكن أبدا مؤيدة للنازية.. مرسوم زيلينسكي لا معنى لها وغير مجدي".

وأضاف ستريموسوف أن تهديدات السلطات الأوكرانية، لم تمنع سكان شبه جزيرة القرم من الحصول على الجنسية الروسية، والأمر نفسه ينطبق على مقاطعة خيرسون المحررة، يواصل سكان المنطقة حاليا استلام جوازات السفر الروسية.
 
(روسيا اليوم) 
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