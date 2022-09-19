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عربي-دولي

موسكو تبدي الاستعداد لمحادثات تبادل سجناء مع واشنطن

Lebanon 24
19-09-2022 | 14:30
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قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، إنها مستعدة لإجراء محادثات بشأن تبادل السجناء للإفراج عن مواطنين أميركيين اثنين محبوسين في روسيا، مضيفة أن السفارة الأميركية في موسكو مع ذلك "لا تلتزم بأداء واجباتها الرسمية" فيما يتعلق بمواصلة الحوار.
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وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا "قلنا مرات عديدة إننا مستعدون لإجراء مفاوضات لتقرير مصير المواطنين الأميركيين المدانين في روسيا والمواطنين الروس في الولايات المتحدة".

وفي السابق، أشارت روسيا إلى أنها منفتحة على تبادل للسجناء والذي يمكن أن يشمل بول ويلان المحارب القديم في مشاة البحرية الأميركية وبريتني جرينر، نجمة كرة السلة، وتاجر السلاح الروسي المسجون في الولايات المتحدة فيكتور باوت.
 
وتقضي جرينر عقوبة السجن تسع سنوات لإدانتها بحيازة وتهريب مخدر القنب، بينما يقضي ويلان عقوبة السجن 16 عاما بتهمة التجسس.

والتقى الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأسرتي ويلان وجرينر في البيت الأبيض يوم الجمعة، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارينجان  بيير، إن الإدارة ملتزمة "بالعمل عبر كل السبل المتاحة لإعادة بريتني وبول إلى الوطن سالمين".
 
وقال الكرملين مرارا إن ما يصفها "بدبلوماسية الأبواق" التي تنتهجها واشنطن لن تساعد جهود تنظيم تبادل للسجناء، ودعا إلى إجراء محادثات خاصة عوضا عن ذلك.
 
(سكاي نيوز عربية)
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