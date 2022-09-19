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عربي-دولي

كنعاني: وفد روسي كبير سيزور إيران قريبا

Lebanon 24
19-09-2022 | 15:00
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كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن أن بلاده ستستضيف وفدا اقتصاديا وتجاريا من روسيا يضم ممثلي أكثر من 60 شركة من القطاعين الخاص والحكومي.
 
وأفاد المسؤول الإيراني بأنه من المقرر عقد عشرات جلسات الحوار بين الجانبين وبأن تشكيلة الوفد متنوعة وتضم شركات في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والطبية والاتصالات وغيرها.
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وقال كنعاني، إن هذه الزيارات تأتي نتيجة مساعي البلدين لتعزيز العلاقات والتعاون بينهما على مدى أكثر من عام، ونتيجة الزيارات العديدة المتبادلة بين طهران وموسكو على مختلف المستويات، لا سيما على مستوى رؤساء البلدين.

وأضاف، أن "تعزيز العلاقات التجارية يساعد بارتقاء علاقاتنا مع دول الجوار والمنطقة، وهناك حوار وتعاون بين محافظين من البلدين لتطوير العلاقات بين محافظات إيران وروسيا".

وتابع المسؤول قائلا: "نشهد مسارا ايجابيا في العلاقات بين البلدين، وهذا يأتي في إطار تركيزنا على سياسة حسن الجوار، والتركيز على العلاقات مع دول المنطقة".

(روسيا اليوم) 
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