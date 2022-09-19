وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة يجتمعون في نيويورك

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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأرمينية فاهان هونانيان، إن وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة سيجتمعون في نيويورك اليوم الاثنين، بمبادرة من الجانب الأميركي.وقال هونانيان: "بمبادرة من الجانب الأميركي، سيعقد اجتماع ثلاثي أرارات ميرزويان وأنتوني بلينكين وجيهون بيراموف في نيويورك اليوم".وفي وقت سابق، اندلعت اشتباكات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد.وذكرت يريفان أن الجيش الأذربيجاني قصف أراضي أرمينيا بالمدفعية والطائرات المسيرة.ومن جانبها قالت باكو إن الجيش الأرميني أطلق النار على مواقع القوات الأذربيجانية على الحدود.واتهمت الخارجية الأذربيجانية أرمينيا بأنها تعتزم تعطيل عملية السلام.