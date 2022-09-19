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عربي-دولي

مقاطعة خيرسون تعلن استعدادها لإجراء تصويت الانضمام الى روسيا

Lebanon 24
19-09-2022 | 16:30
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أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية المحلية بمقاطعة خيرسون كيريل سترميوسوف، أن سكان المقاطعة مستعدون لإجراء تصويت على بقاء السلطات الروسية في المنطقة إلى الأبد.
 
وقال سترميوسوف: "إن سكان مقاطعة خيرسون يطلبون منا أن نكون أكثر تصميما، إنهم مستعدون لإجراء تصويت، إذا كانت هناك ضمانات أمنية فقط وظلت روسيا هنا إلى الأبد".
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وفي وقت سابق، علق سترميوسوف على كلمات وزير المجلس العام لحزب "روسيا المتحدة" أندريه تورشاك أن التصويت للانضمام إلى روسيا سيعقد بشكل في 4 تشرين الثاني، وأن سلطات منطقة خيرسون ستكون مستعدة لها تنفيذها.
 
(روسيا اليوم) 
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