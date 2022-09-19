مقاطعة خيرسون تعلن استعدادها لإجراء تصويت الانضمام الى روسيا

أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية المحلية بمقاطعة خيرسون كيريل سترميوسوف، أن سكان المقاطعة مستعدون لإجراء تصويت على بقاء السلطات الروسية في المنطقة إلى الأبد.

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وقال سترميوسوف: "إن سكان مقاطعة خيرسون يطلبون منا أن نكون أكثر تصميما، إنهم مستعدون لإجراء تصويت، إذا كانت هناك ضمانات أمنية فقط وظلت روسيا هنا إلى الأبد".وفي وقت سابق، علق سترميوسوف على كلمات وزير المجلس العام لحزب "روسيا المتحدة" أندريه تورشاك أن التصويت للانضمام إلى روسيا سيعقد بشكل في 4 تشرين الثاني، وأن سلطات منطقة خيرسون ستكون مستعدة لها تنفيذها.