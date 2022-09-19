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عربي-دولي

الصين ترد على تصريحات بايدن بشأن دعم تايوان في حال وقوع هجوم

Lebanon 24
19-09-2022 | 16:59
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احتجت الخارجية الصينية على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن استعداد واشنطن لمساعدة تايوان في حال وقوع هجوم، وأكدت بكين أيضا أنها لن تتسامح مع أي محاولات لتقسيم البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في إفادة صحفية اليوم الاثنين: "بكين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الشديدة للولايات المتحدة بسبب تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن تايوان، وقد قدمت بكين احتجاجا صارما إلى واشنطن بشأن ذلك".
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وأضافت أن تصريحات الجانب الأميركي تنتهك بشكل صارخ مبدأ الصين الواحدة وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وتنتهك بشكل خطير التزام الولايات المتحدة المهم بعدم دعم استقلال تايوان، و"ترسل إشارات كاذبة إلى القوى الانفصالية المؤيدة للاستقلال في الجزيرة".

كما أكدت المتحدثة أن الصين لن تتسامح مع محاولات تقسيم البلاد، وتحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة: "هناك صين واحدة فقط في العالم، وتايوان جزء من الصين، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين. وتحقيق إعادة التوحيد الكامل للوطن الأم هو الطموح المشترك والواجب المقدس لكل أبناء وبنات الصين.. لن نتسامح مع أي إجراءات تهدف إلى تقسيم البلاد، ونحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة".

وأوضحت أن الصين مستعدة لبذل قصارى جهدها من أجل آفاق إعادة التوحيد السلمي.
 
(روسيا اليوم) 
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