لحظة تاريخية في جنازة الملكة إليزابيث.. شاهدوا تفاصيلها

تاريخيّة هي اللحظات الأخيرة لمراسم تشييع الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، اليوم الإثنين، إذ شهدت على خطوتين دخلتا التاريخ وعبرهما جرى إعلان انتهاء عهد الملكة التي غادرت عالمنا قبل أسبوعين عن عُمرٍ ناهز 96 عاماً.

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ففي القبو الملكي ضمن كنيسة سانت جورج في ويندسور، دُفنت الملكة الرّاحلة بجوار زوجها الراحل الأمير فيليب، وذلك بعدما رُفع التاج والجرم السماوي والصولجان عن النعش الذي حمل جثمانها.

فأمام الملايين، أبعد المسؤول عن المجوهرات الملكية التاج والكرة الملكية والصولجان من أعلى التابوت، ليفصل الملكة عن تاجها للمرة الأخيرة. وبعد غناء الترنيمة الأخيرة، وضع الملك تشارلز الثالث علم حراس غرينادير على نعش الملكة. وبعد ذلك، أُنزل جثمان الملكة إلى القبو الملكي، في حين عزف عازف القرب الملكي معزوفة جنائزية. وإثر ذلك، ا ختتمت مراسم قداس مواراة الجثمان بعزف النشيد الوطني.

وتُعدّ تلك اللحظات تاريخية بكل المقاييس، خصوصاً أنّها تمثل إعلان انتهاء ملكية اليزابيث الثانية.

وفي ما يلي فيديو يوثق تلك اللحظات التاريخية:

