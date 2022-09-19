"قداس شديد الخصوصية" بعد جنازة الملكة إليزابيث.. من سيحضره؟

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من المقرر أن يعود الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة الملكية البريطانية إلى كنيسة القديس جورج؛ لحضور قداس عائلي خاص بعد الجنازة الرسمية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، فإنه بُعيد القداس، ستُدفن الملكة الراحلة، إلى جانب زوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة، في الكنيسة التذكارية للملك جورج السادس، داخل كنيسة القديس جورج.ولم يتم الكشف عن مراسم القداس العائلي، لكن قصر باكنغهام وصفها بأنها "شديدة الخصوصية" وستقتصر حصراً على أفراد العائلة الملكية.مع هذا، فإن تلك المراسم لن تُبث شاشات التلفزة الحدث، الذي سيغيب عنه الصحفيون.