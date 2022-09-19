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لقطات مؤثرة.. صورٌ لـ"دموع العائلة الملكية" في جنازة الملكة إليزابيث الثانية

Lebanon 24
19-09-2022 | 16:28
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التقطت عدسات الكاميرات خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية، صوراً لعدد من أفراد العائلة الملكية البريطانية، وقد عكست الحزن الكبير الذي يُخيم عليهم إثر فراقهم الملكة.
 
دموع العائلة الملكية في صور:
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الملك تشارلز الثالث إلى جانب شقيقته الأميرة آن
 
الأميرة شارلوت الابنة الثانية للأمير ويليام حفيد الملكة الراحلة وأمير ويلز الجديد
 


الملكة القرينة وزوجة الملك تشارلز الثالث كاميلا، إلى جانب أميرة ويلز ونجلها الأكبر، الأمير جورج الصغير
 
الأمير ويليام يقف إلى جوار أخيه الأمير هاري والتأثر يعلو وجهيهما
 
 
ميغان ماركل، دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري
 
 
 
صوفي كونتيسة وسيكس، زوجة الأمير إدوارد أصغر أبناء الملكة الراحلة
 
 
 
(BBC)
 
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