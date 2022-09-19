شولتس في جولة خليجية للتسويق لألمانيا وجهة استثمارية

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كشفت الحكومة الألمانية أن المستشار أولاف شولتس سيزور السعودية، السبت المقبل، في بداية جولة خليجية تستغرق يومين عنوانها الأبرز إمدادات الغاز، مضيفة، بحسب "رويترز"، أن هذه الجولة ستركز كذلك على تسويق ألمانيا كوجهة للاستثمار.ومن المقرّر أن يلتقي شولتس بولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الإمارات محمد بن زايد، الأحد، قبل أن يتوجّه إلى قطر لإجراء محادثات هناك، على أن يعود إلى ألمانيا في وقت لاحق من اليوم نفسه.وكان أمير قطر، تميم بن حمد، أكد في أيار الماضي، أن قطر تعتزم بدء توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا عام 2024، بينما قال شولتس حينئذ إن الدوحة ستلعب دوراً محورياً في استراتيجية ألمانيا للتنوع بعيداً عن الغاز الروسي.