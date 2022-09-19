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عربي-دولي

شولتس في جولة خليجية للتسويق لألمانيا وجهة استثمارية

Lebanon 24
19-09-2022 | 17:27
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كشفت الحكومة الألمانية أن المستشار أولاف شولتس سيزور السعودية، السبت المقبل، في بداية جولة خليجية تستغرق يومين عنوانها الأبرز إمدادات الغاز، مضيفة، بحسب "رويترز"، أن هذه الجولة ستركز كذلك على تسويق ألمانيا كوجهة للاستثمار.
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ومن المقرّر أن يلتقي شولتس بولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الإمارات محمد بن زايد، الأحد، قبل أن يتوجّه إلى قطر لإجراء محادثات هناك، على أن يعود إلى ألمانيا في وقت لاحق من اليوم نفسه.
وكان أمير قطر، تميم بن حمد، أكد في أيار الماضي، أن قطر تعتزم بدء توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا عام 2024، بينما قال شولتس حينئذ إن الدوحة ستلعب دوراً محورياً في استراتيجية ألمانيا للتنوع بعيداً عن الغاز الروسي.
وتعتزم ألمانيا إنشاء منصات للغاز الطبيعي المسال، وتسارعت وتيرة تنفيذ تلك الخطط مع سعيها للاستغناء عن واردات الغاز الأرخص القادمة من روسيا رداً على غزوها أوكرانيا.
وعن الزيارة، صرّح وزير الاقتصاد روبرت هابيك، من لوبمين بشمال ألمانيا، بأن شولتس من المتوقع أن يوقع عقوداً بشأن الغاز الطبيعي المسال خلال زيارته للإمارات، مبيناً أن الحكومة تأمل تشغيل وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية بنهاية عام 2023 على أقرب تقدير.
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