الصين غاضبة من تعهد بايدن بالدفاع عن تايوان

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ندّدت بكين، أمس، بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي جدد التأكيد على أن بلاده ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لغزو صيني، معتبرة أنها تشكل انتهاكا خطرا لسياسة واشنطن حيال الجزيرة.وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، للصحافيين: "إنه انتهاك خطر لالتزام مهم قطعته الولايات المتحدة بعدم تأييد استقلال تايوان، وتوجه رسالة خاطئة وخطرة إلى القوى الانفصالية الناشطة من أجل استقلال تايوان".ورداً على سؤال عما إذا كانت القوات الأميركية ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لغزو صيني، أجاب بايدن خلال مقابلة أجرتها معه محطة "سي بي إس": "نعم، إذا حصل هجوم غير مسبوق".وتحترم واشنطن مبدأ "الصين الواحدة"، فلا تعترف رسمياً إلا بالحكومة الصينية، وليس التايوانية.لكن بموازاة ذلك لا تؤيد واشنطن موقف بكين القائل إن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها ستضمه مجدداً إليها. وترى الولايات المتحدة أنه على بكين وتايبيه إيجاد حل، لكنها تعارض استخدام القوة لتغيير الوضع القائم.وقالت ماو، أمس: "إننا على استعداد لبذل ما أمكن من جهود صادقة سعياً لإيجاد الظروف المؤاتية لإعادة توحيد سلمية".وتابعت: "في الوقت نفسه، لن نقبل إطلاقاً بأي أنشطة تهدف إلى تقسيم البلد، ونحتفظ بخيار اتخاذ كل التدابير الضرورية".