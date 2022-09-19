أوكرانيا تواصل التوغّل شرقا في الأراضي المحرّرة

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قالت أوكرانيا إن قواتها واصلت التوغل شرقا في الأراضي التي انسحبت منها روسيا أخيراً، مما يمهد الطريق لهجوم محتمل على قوات الاحتلال الروسية في منطقة دونباس مع سعي كييف للحصول على مزيد من الأسلحة الغربية.وفي إشارة إلى انزعاج الإدارة المدعومة من موسكو في دونباس من نجاح الهجوم الأوكراني الأخير، دعا زعيمها إلى إجراء استفتاء عاجل على انضمام المنطقة لروسيا.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب تلفزيوني في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين: "من الواضح أن المحتلين في حالة ذعر"، مضيفا أنه "يركز الآن على السرعة التي تتحرك بها قواتنا، وسرعة استعادة الحياة الطبيعية في المناطق المحررة".كما لمح الزعيم الأوكراني إلى أنه سيستغل خطابا بالفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الأربعاء لدعوة الدول إلى تسريع تسليم الأسلحة والمساعدات لبلاده.وأضاف زيلينسكي: "نبذل قصارى جهدنا لضمان تلبية احتياجات أوكرانيا على جميع المستويات (الدفاعية والمالية والاقتصادية والديبلوماسية)".وقال سيرهي جايداي، الحاكم الأوكراني لإقليم لوغانسك، وهو جزء من منطقة دونباس يخضع الآن لسيطرة القوات الروسية، إن القوات المسلحة الأوكرانية استعادت السيطرة الكاملة على قرية بيلوهوريفكا في الإقليم، وتستعد للقتال لاستعادة السيطرة على الإقليم بأكمله.وكتب جايداي على تليغرام: "سيدور قتال على كل سنتيمتر".وأضاف: "العدو يستعد للدفاع. لذلك لن ندخل بسهولة".