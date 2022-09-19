أسلحة أجنبية ساعدت أوكرانيا في التصدي لروسيا... تعرفوا عليها

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قالت صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية إن الهجوم الأوكراني المضاد والاختراق السريع للخطوط الروسية، أوائل سبتمبر/أيلول الحالي، جاء بفضل شحنات الأسلحة الغربية التي مكّنت من تحديث الجيش الأوكراني، وسلط الضوء على الدور الحاسم للمعدات العسكرية الغربية.وقدمت الصحيفة، في تقرير مشترك بين رومان جوفروا وأسما معد وسيدريك بيترالونغا، نظرة عامة غير شاملة -حسب وصفها- على المعدات الرئيسية وما تعرفه عن عمليات التسليم (التي تبقى أحيانًا سرية).ويقول الباحث بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ليو بيريا بينيه "كل الأسلحة مهمة.. والجمع بين الأسلحة والخيارات الإستراتيجية هو الذي يصنع الفارق" وقد استعرضت لوموند فيما يلي بعضا من تلك الأسلحة:راجمات الصواريخ المتعددةسلمت الولايات المتحدة 16 قاذفة صواريخ متعددة من نوع "هيمارس-إم 142" (M-142 Himars) وهي مدرعة وخفيفة، ويمكنها ضرب الأهداف البعيدة بدقة وسرعة، وقد استخدمها الجيش الأوكراني لاستهداف سلسلة اللوجستيات الروسية التي كانت تنقل الذخيرة إلى الجبهة.وقد "تم استخدام هذه الأسلحة بشكل جيد للغاية ضد مستودعات الذخيرة، وهي إحدى نقاط الضعف الروسية" كما يقول بينيه، كما تم تقديم 9 أجهزة من نوع "إم- 270" (M-270) وهي نموذج مكافئ لمنصات إطلاق صواريخ متعددة، من قبل المملكة المتحدة والنرويج وألمانيا.أسلحة مضادة للطائراتدبابات جيبارد: زودت ألمانيا الجيش الأوكراني بعدد 50 دبابة مضادة للطائرات من طراز "جيبارد" (Gepard) وقد تم تجهيزها برادار ومدفعين آليين مضادين للطائرات من عيار "35 ملليمترا" يمكنهما إطلاق 550 طلقة في الدقيقة، بمدى يصل إلى 6.5 كيلومترات، وقد تثبت فعاليتها ضد طائرات الجيش الروسي بدون طيار.