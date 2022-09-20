أردوغان: بوتين يسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.

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ولفت أردوغان في الوقت ذاته، إلى أنه لم يفقد الأمل في تنظيم لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تركيا.

وأكد أردوغان أن بلاده لا تعتزم تقديم تقرير إلى الاتحاد الأوروبي بشأن المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وفي وقت سابق، عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، عن رغبة أنقرة في الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين في ختام مشاركته بقمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند الأوزبكية، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال الرئيس التركي إن المنظمة قطعت أشواطا مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة منذ نشأتها.

وأوضح أن منظمة شنغهاي للتعاون انطلقت بخمسة أعضاء في مرحلة تأسيسها، ثم تصاعد العدد إلى 9 أعضاء، بجانب 3 أعضاء مراقبين، و9 أعضاء بصفة "شريك محاور" منها تركيا.