Advertisement

عربي-دولي

أردوغان: بوتين يسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن

Lebanon 24
20-09-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-992230-637992526088065384.jpg
Doc-P-992230-637992526088065384.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.

 
Advertisement

ولفت أردوغان في الوقت ذاته، إلى أنه لم يفقد الأمل في تنظيم لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تركيا.

 

وأكد أردوغان أن بلاده لا تعتزم تقديم تقرير إلى الاتحاد الأوروبي بشأن المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

 

وفي وقت سابق، عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، عن رغبة أنقرة في الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون.

 

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين في ختام مشاركته بقمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند الأوزبكية، بحسب وكالة "الأناضول".

 

وقال الرئيس التركي إن المنظمة قطعت أشواطا مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة منذ نشأتها.

 

وأوضح أن منظمة شنغهاي للتعاون انطلقت بخمسة أعضاء في مرحلة تأسيسها، ثم تصاعد العدد إلى 9 أعضاء، بجانب 3 أعضاء مراقبين، و9 أعضاء بصفة "شريك محاور" منها تركيا.

المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:37 | 2022-09-20
08:30 | 2022-09-20
08:30 | 2022-09-20
08:00 | 2022-09-20
08:00 | 2022-09-20
07:30 | 2022-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website