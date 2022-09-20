بوتين وشي وحدود الصداقة

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في 4 شباط من هذا العام - قبل ثلاثة أسابيع من الغزو الروسي لأوكرانيا - التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الصيني شي جين بينغ في بكين. وأعلن بيان مشترك للزعيمين أن الصداقة بين روسيا والصين "لا حدود لها".وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، " بعد مرور سبعة أشهر، ربما يندم شي على هذه الكلمات. في حديثه أمام اجتماع مجلس شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، وعد بوتين بمعالجة "الأسئلة والمخاوف" التي تساور الصين بشأن حرب أوكرانيا. لم يختر بوتين ولا شي الإفصاح عن هذه المخاوف علنًا. لكن ليس من الصعب التكهن. لقد أضعفت الحرب روسيا وزعزعت استقرار أوراسيا وعززت التحالف الغربي. لا شيء مما سبق يبدو جيدًا، من وجهة نظر بكين. أوضح بيان 4 شباط أن أساس الصداقة الروسية الصينية هو عداء مشترك للقيادة الأميركية العالمية. إن النصر الروسي السريع في أوكرانيا - الذي يأتي بعد أشهر قليلة فقط من انسحاب أميركا الفوضوي من أفغانستان - كان سيشكل ضربة خطيرة أخرى لهيبة الولايات المتحدة وقوتها. كان من الممكن أن يكون ذلك مناسبًا لبكين؛ وربما يكون قد مهد الطريق لهجوم صيني على تايوان. على النقيض من ذلك، فإن الصراع الذي طال أمده في أوكرانيا - واحتمال هزيمة روسيا - يمثل انتكاسة استراتيجية خطيرة للصين. كما يقول نايجل غولد ديفيز من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "هناك أسباب كثيرة تجعل الصين غير سعيدة للغاية"."وتابعت الصحيفة، "السبب الأكثر وضوحا هو أن روسيا هي أهم شريك دولي للصين. البلدان ليسا حليفين رسميين في المعاهدة. لكنهم يدعمون بعضهم البعض في المحافل الدولية وينظمون مناورات عسكرية مشتركة. كانت أول زيارة خارجية يقوم بها شي بعد أن أصبح رئيسا لموسكو. أشار شي إلى بوتين بأنه "أفضل صديق له". لكن صديقه الآن يبدو وكأنه خاسر. وتبدو صداقة الصين مع روسيا وكأنها مصدر إحراج وليس ميزة. بالإضافة إلى إضعاف الشريك الدولي الأكثر أهمية للصين، أدت الحرب في أوكرانيا إلى إعادة إحياء التحالف الغربي. القيادة الأميركية تبدو واثقة وفعالة مرة أخرى. لقد ساعدت الأسلحة الأميركية في تحويل مسار الصراع. تصطف دول جديدة للانضمام إلى حلف الناتو. وتحب وسائل الإعلام الحكومية الصينية التأكيد على الانحدار الحتمي للغرب. لكن، فجأة، بدا التحالف الغربي مليئًا بالحيوية. يمكن لبكين على الأقل أن تشعر بالارتياح من حقيقة أن "الجنوب العالمي" بدا محايدًا - وأحيانًا موالياً ضمنيًا لروسيا في هذا الصراع. هذا مهم لأن النضال من أجل ولاءات دول في إفريقيا وآسيا والأميركتين هو جزء مهم من التنافس بين الصين والولايات المتحدة. لكن المشاعر في الجنوب العالمي آخذة في التحول. في قمة سمرقند، وبّخ بناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، بوتين علنًا، قائلاً له إن "عصر اليوم ليس عصر الحرب". اختصر رد الزعيم الروسي في الوعد بما يلي: "سنبذل قصارى جهدنا لوقف هذا في أقرب وقت ممكن". في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، انضمت الهند إلى 100 دولة أخرى في التصويت للسماح لفولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بإلقاء خطاب افتراضي. انضمت ست دول فقط إلى روسيا في معارضة الخطاب. وامتنعت الصين عن التصويت".وأضافت الصحيفة، "في الداخل والخارج، يحب شي التأكيد على رغبته في الاستقرار. لكن الحرب أججت عدم الاستقرار في أنحاء أوراسيا. هاجمت أذربيجان للتو أرمينيا، حليفة روسيا. كما اندلع القتال بين قيرغيزستان وطاجيكستان. إن روسيا التي أصابها الضعف والإحراج بشكل خطير هي بالفعل شريك أقل فائدة للصين. ولا تزال نتائج الحرب تتكشف. سيكون الكابوس النهائي لبكين هو سقوط بوتين واستبداله بحكومة موالية للغرب - وهو أمر بعيد الاحتمال ولكنه ليس مستحيلاً. بطبيعة الحال، فإن ضعف روسيا يجلب أيضًا بعض الفوائد للصين. تعتمد موسكو الآن اقتصاديًا بشكل متزايد على بكين. أشار بوتين مؤخرًا بشكل قاتم إلى المساومة الصعبة التي تقودها الصين في المفاوضات التجارية. يذهب بعض المحللين في واشنطن إلى أبعد من ذلك، قائلين إن حرب أوكرانيا ستدفع موسكو بشكل دائم إلى أحضان بكين، بينما تصرف انتباه الولايات المتحدة عن التركيز على مواجهة الصين. تجادل هذه المدرسة الفكرية بأن نقطة التحول الحاسمة في الحرب الباردة كانت انفتاح نيكسون - كيسنجر على الصين في عام 1971. والآن، يخشون أن يحدث العكس - ويتم تقوية المحور الصيني الروسي. لكن هذه الحجة تتعامل مع القوى العظمى على أنها قطع خالية من القيم على رقعة الشطرنج الإستراتيجية".وبحسب الصحيفة، "الحقيقة هي أن روسيا والصين شكلا تحالفًا غير رسمي لأن وجهات نظرهما العالمية لها الكثير من النقاط المشتركة. من غير المعقول أن ينفصل أحدهم ويقرر التحالف مع أميركا. فالأخيرة هي المشكلة التي يحاولون حلها. كان المحور الروسي الصيني الذي تم تقديمه في 4 شباط أيضًا، إلى حد كبير، صفقة شخصية بين زعيمين قويين. من الواضح أن بوتين وشي أحبا أسلوب بعضهما البعض ورأيا نفسيهما تجسيدًا لدولهما. كانوا، على حد تعبير ألكسندر غابويف من مركز كارنيجي في موسكو، "القيصر والإمبراطور" ولكن مع ظهور بوتين الآن مثل نيكولاس الثاني أكثر من بطرس الأكبر، يجب أن يأسف شي على احتضان نظيره الروسي بكل إخلاص".