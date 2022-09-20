أثناء جنازة الملكة.. الأميرة شارلوت تهمس لأخيها وتعلّمه كيف يتصرف (فيديو)

ظهرت الأميرة شارلوت، البالغة 7 سنوات، وهي تعطي لأخيها الأكبر درسا بالبروتوكول الملكي، وبوشوشة سريعة في أذنه، أثناء جنازة جدتهما الكبرى إليزابيث الثانية.

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وحسب وسائل اعلام محلية، قالت الأميرة الطفلة لأخيها، المتشح بالسواد مثلها حدادا على رحيل الملكة: "عندما يدخلون إلى السيارة، يجب أن تنحني" في وقت كان نعش جدتهما الكبرى يمر أمام صغار السن وذويهم من أفراد العائلة الملكية.

سريعا ظهر على الأمير جورج في تلك اللحظة، أنه أخذ تعليمات أخته بجدية، فحنى رأسه حين مر أمامه نعش الملكة لإدخاله في سيارة حملته إلى حيث مثواها الأخير في كنيسة ملحقة بقصر "وندسور" خارج لندن، ويبدو أن الأمور التبست على الأميرة شارلوت، فقد ظنت أن حاملي النعش إلى السيارة الناقلة سيدخلون إليها معه أيضاً.









بعدها ركب الأميران الطفلان في سيارة ملكية مع والدتهما، أميرة ويلز كيت ميدلتون، وبرفقتهم الملكة القرينة كاميلا، عقيلة الملك تشارلز الثالث، من دون أن يكون بمعيتهم صغير العائلة الأمير لويس، البالغ 4 سنوات.