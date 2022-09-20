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هو الرئيس الأكبر سناً بتاريخ الولايات المتحدة.. بايدن لم يحسم قرار ترشحه لولاية ثانية!

Lebanon 24
20-09-2022 | 04:30
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كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه لم يقرر بعد إذا كان سيترشح لولاية رئاسية ثانية عام 2024. وقال بايدن لبرنامج "60 دقيقة"، إن إعادة الترشح هي "نية" موجودة لديه، مضيفاً "غير أنها مجرد نية، لكن هل هو قرار نهائي بأنني سأترشح مجددا؟ يبقى أن نرى ذلك".

 

واعتبر بايدن، في مقابلة بثتها محطة "سي بي إس"، الأحد الماضي، أنه "من المبكر جداً" الحديث عن الترشح لولاية ثانية، واصفاً نفسه بأنه شخص "يحترم القدر كثيراً".

 

وبايدن هو الرئيس الأكبر سناً في تاريخ الولايات المتحدة، وسيبلغ الثمانين في 20 تشرين الثاني. وسيكون في الثانية والثمانين من عمره في بداية ولاية رئاسية ثانية محتملة، وفي السادسة والثمانين في نهايتها.

 

وجاءت تصريحات الرئيس مغايرة لموقفه السابق المتمثل في خوضه الترشح مرة أخرى. وبحسب ما ورد قال بايدن للرئيس السابق باراك أوباما في وقت سابق من هذا العام، إنه يخطط بصدق للترشح مرة أخرى، في محاولة واضحة للتغلب على التكهنات بأنه سيتقاعد.

 

ومع ذلك، قال بعض أعضاء الحزب الديمقراطي، إن الرئيس يجب أن يسمح لجيل الشباب بتولي المسؤولية في البيت الأبيض.

 

وقال تيم رايان، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، في وقت سابق من هذا الشهر: "أعتقد أن الناس يريدون بعض التغيير.. أعتقد أن الوقت قد حان لتغيير بعض الأجيال، وهو ما كنت بالطبع أحاول القيام به منذ فترة".

 

وشكك الجمهوريون في تركيز بايدن العقلي مع بلوغه الثمانين في تشرين الثاني، مما يجعله أكبر رئيس في تاريخ البلاد.

(العربية)

 

 

 

 

 

 

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المصدر: العربية
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