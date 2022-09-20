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عربي-دولي

"فاغنر" الروسية تطوع مُدانين للقتال ضد كييف.. هذا ما كشفه البنتاغون

Lebanon 24
20-09-2022 | 05:00
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أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن موسكو فشلت حتى الآن في تحقيق هدفها الاستراتيجي، وسط التقدم الأوكراني الملحوظ مؤخراً في شمال شرق البلاد، مقابل تراجع القوات الروسية بعد أشهر على سيطرتها على عدة مناطق أوكرانية هناك.

 

كما أضاف في إحاطة حول الوضع في أوكرانيا أن "الكثير من الروس يرفضون التطوع في الجيش".

 
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خسائر كبيرة بين المقاتلين الشباب

وقال إن مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية روسية خاصة، تحاول تجنيد أكثر من 1500 مجرم مدان للمشاركة للقتال على الأراضي الأوكرانية، لكن كثيرين يرفضون الانضمام، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء.

 

إلى ذلك، أوضح المسؤول الأميركي، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، للصحافيين "أن المعلومات تشير إلى أن فاغنر تكبدت خسائر كبيرة في أوكرانيا، خاصة بين المقاتلين الشباب وعديمي الخبرة القتالية".

 

 

"الحرب طويلة"

 

وأكد أن القوات الأوكرانية تواصل جهودها في إقليم خاركيف (شمال شرق البلاد) لتعزيز مكاسبها هناك، فيما يحاول الروس تعزيز خطوطهم الدفاعية.

 

كما لفت إلى أن روسيا حققت مكاسب محدودة في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا).

 

وختم مشدداً على أن "الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال طويلة"، مؤكداً أن واشنطن ستواصل دعم كييف وتقديم المساعدات التي تحتاجها.

(العربية)

 

المصدر: العربية
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