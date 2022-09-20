"تصرف غير لائق".. رئيس وزراء كندا يغني قبل جنازة الملكة اليزابيث (فيديو)

لاقى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو انتقادات واسعة، بعد أن غنى "بوهيميان رابسودي" في بهو الفندق ليلة السبت، قبل يومين فقط من جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

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والتقطت الصور لرئيس الوزراء الكندي، وهو يغني الأغنية في جنازة الملكة أثناء إقامته في فندق كورينثيا في لندن.

وغنى ترودو، بينما كان الجمهور يتجمع في بهو الفندق: "لأنني أتيت بسهولة ، فمن السهل الذهاب..".

وقالت صحيفة "الديلي ميل"، إنه تم تصوير الفيديو بعد أن حضر الوفد الكندي، مأدبة عشاء مساء السبت.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع غناء ترودو، ورأى البعض هذا التصرف "غير لائق" خلال فترة الحداد في المملكة المتحدة.

I actually love a good piano bar. Haven’t gone to one since before COVID, this reminds me I should check one out near me.

PM at the Savoy in London last night singing a little Queen….for the Queen… pic.twitter.com/yyCxIRAbJl — Brian Lilley (@brianlilley) September 19, 2022

ووجه إليه العديد من المستخدمين انتقادات، معتبرين أنه تصرف بشكل "غير محترم"، وفشل في إظهار "اللياقة" المناسبة لهذا الحدث الحزين.

ما دفع مكتبه لاحقاً إلى إصدار بيان يدافع فيه عن أفعاله. وقال متحدث باسمه: "انضم رئيس الوزراء إلى تجمع صغير مع أعضاء الوفد الكندي، الذين اجتمعوا للإشادة بحياة وخدمة الملكة".

وأشار الى أن "غريغوري تشارلز، وهو موسيقي مشهور من كيبيك ومتلقي وسام كندا، عزف البيانو في بهو الفندق، وقد انضم بعض أعضاء الوفد بمن فيهم رئيس الوزراء إليه".

كذلك أوضح أنه "على مدار الأيام العشرة الماضية، شارك رئيس الوزراء في أنشطة مختلفة لتقديم احترامه للملكة، واليوم يشارك الوفد بأكمله في جنازة الدولة".