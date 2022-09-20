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العالم في خطر كبير... هذا ما حذر منه أمين عام الأمم المتحدة

Lebanon 24
20-09-2022 | 03:52
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حذر أمين عام الأمم المتحدة من أن العالم في خطر كبير، وحث القادة المجتمعين شخصيا لأول مرة منذ 3 سنوات على تسوية النزاعات ومعالجة قضايا المناخ وتفاقم الفقر وعدم المساواة، والانقسامات بين القوى الكبرى خاصة منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا.
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وفي خطب وملاحظات سبقت انطلاق اجتماعات القادة، الثلاثاء، أشار الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى المهمة "الهائلة" أمامهم ليس فقط لإنقاذ الكوكب، ولكن أيضا للتعامل مع جائحة كورونا المستمرة.

كما أشار إلى "تراجع فرص الحصول على تمويل للبلدان النامية، خاصة في مجالات التعليم والصحة وحقوق المرأة".

وسيلقي غوتيريش خطابه حول "حالة العالم"، الذي يتناول القضايا المشار إليها، في افتتاح الاجتماع العالمي السنوي رفيع المستوى، الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن كلمة غوتيريش ستكون "تقريرا عقلانيا وموضوعيا يركز على الحلول في عالم تعرضه الانقسامات الجيوسياسية للخطر".

وأضاف: "لن يكون هناك تزيين للكلمات في تصريحاته، لكنه سيوضح الأسباب التي تحدونا للأمل". "سكاي نيوز عربية" 
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