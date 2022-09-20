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عربي-دولي

لوكاشينكو يجدد التزام بيلاروسيا تجاه "حليفتها"

Lebanon 24
20-09-2022 | 06:00
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شدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على أنه يجب ألا تكون، ولن تكون هناك أي طعنة في ظهر القوات الروسية عبر بيلاروسيا.

وخلال اجتماع حول إعداد مفهوم محدث للأمن القومي لبيلاروسيا قال لوكاشينكو: "مرة أخرى ليست هناك حاجة لتوبيخنا بأننا سنقاتل هناك، في أوكرانيا وما إلى ذلك. نحن بحاجة للدفاع عن وطننا. هذا هو التزامنا تجاه حليفنا".
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وكان لوكاشينكو قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة تزج بأوروبا في مواجهة عسكرية مع روسيا على أراضي أوكرانيا.

وأوضح في منتدى وطني مخصص ليوم الوحدة الوطنية: "الولايات المتحدة تدفع أوروبا إلى مواجهة عسكرية مع روسيا على أراضي أوكرانيا، إنهم لا يخفون خططهم، لقد تم بالفعل إبرام الصفقات لسنوات قادمة، أي أنهم سيمزقون أوكرانيا إربا إربا، والهدف هو إضعاف روسيا وتدمير بيلاروسيا".
 
المصدر: سبوتنيك
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