Advertisement

عربي-دولي

بعيداً عن لبنان... مسلّح يقتحم مصرفاً في هذا البلد ويُطالب بمليونيّ دولار

Lebanon 24
20-09-2022 | 05:40
A-
A+
Doc-P-992314-637992746071209811.jpg
Doc-P-992314-637992746071209811.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استولى مسلح على فرع "بنك جورجيا" في مدينة كوتايسي، واحتجز داخله حوالي 10 أشخاص كرهائن.

وطالب المسلح بتسليمه مليوني دولار، في غضون ثلاث ساعات.

وأطلقت الشرطة المحلية عملية خاصة، وقامت بتطويق  المنطقة المحيطة بالمصرف.
Advertisement

إلى ذلك، قام المسلح أيضاً بتفخيخ أبواب المصرف.
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:37 | 2022-09-20
08:30 | 2022-09-20
08:30 | 2022-09-20
08:00 | 2022-09-20
08:00 | 2022-09-20
07:30 | 2022-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website