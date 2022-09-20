بعيداً عن لبنان... مسلّح يقتحم مصرفاً في هذا البلد ويُطالب بمليونيّ دولار

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استولى مسلح على فرع "بنك جورجيا" في مدينة كوتايسي، واحتجز داخله حوالي 10 أشخاص كرهائن.وطالب المسلح بتسليمه مليوني دولار، في غضون ثلاث ساعات.وأطلقت الشرطة المحلية عملية خاصة، وقامت بتطويق المنطقة المحيطة بالمصرف.إلى ذلك، قام المسلح أيضاً بتفخيخ أبواب المصرف.