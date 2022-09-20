شرطة مكافحة الإرهاب التونسية تحتجز رئيس الوزراء السابق

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قررت شرطة مكافحة الإرهاب في تونس احتجاز رئيس الوزراء السابق والقيادي بحزب النهضة علي العريض لمدة يوم بعد ساعات من التحقيق معه بشبهة تسفير متشددين إلى سوريا، بحسب ما أفاد به محامون.وأكد المحامي مختار الجماعي لـ"رويترز"، أن العريض سيمثل أمام قاض بقطب مكافحة الإرهاب، الأربعاء.وفي نفس القضية، أجلت الشرطة التحقيق مع رئيس النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي إلى منتصف نهار الثلاثاء بعد الانتظار نحو 14 ساعة الاثنين داخل ثكنة بوشوشة.