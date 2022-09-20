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خيرسون... مناشدات لاستفتاء فوري بشأن الانضمام لروسيا

Lebanon 24
20-09-2022 | 07:00
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أعلن المجلس العام لمقاطعة خيرسون مناشدته لرئيس المنطقة فلاديمير سالدو القيام بمبادرة لعقد استفتاء فوري بشأن الانضمام لروسيا.

وأشارت مصادر في المجلس العام لمقاطعة خيرسون إلى أن القرار اتخذ بالإجماع، حيث ناشدوا رئيس المقاطعة فلاديمير سالدو القيام بمبادرة لعقد استفتاء فوري بشأن الانضمام لروسيا.
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وفي وقت سابق، نشر رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يجري محادثة مع رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، حيث طلب التحضير بشكل مشترك والتنسيق من أجل إجراء استفتاء في الجهوريتين للانضمام إلى روسيا الاتحادية.

واقترح بوشيلين على باسيتشنيك أن يتم توحيد جهود الإدارات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومجالس الشعب لوضع خطوات لبدء الاستعدادات للاستفتاء.

ونوه بوشيلين إلى أنه بعد تلقي نداء من الغرفة الاجتماعية في جمهورية دونيتسك الشعبية، أعطى تعليمات لمؤسسات البلاد من أجل الدراسة المشتركة لقضية إجراء الاستفتاء.
المصدر: سبوتنيك
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