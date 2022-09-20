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إقتصاد

هل يُقدّم إيلون ماسك الانترنت للإيرانيين؟

Lebanon 24
20-09-2022 | 16:00
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في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات واسعة النطاق على وفاة شابة كانت محتجزة لدى الشرطة، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" على تويتر، أن الشركة ستطلب إعفاء من العقوبات المفروضة على طهران لتوفير خدمة "ستارلينك" للنطاق العريض عبر الأقمار الصناعية في البلاد.
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غير أن ماسك لم يحدد الدولة التي ستسعى "ستارلينك" للحصول على إعفاءات منها، ولا إن كانت تلك الخطوة تهدف إلى تقديم الإنترنت للإيرانيين تحديدا، لكنه من المعلوم أن طهران تواجه عقوبات واسعة النطاق، وفق ما أفادت رويترز.

 
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