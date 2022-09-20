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عربي-دولي

بعد دعوة بوريل.. هل يتمّ إنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا؟

Lebanon 24
20-09-2022 | 07:30
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دعا ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى إنشاء محكمة مستقلة تختص بالوضع في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الإسبانية تصريحات بوريل الذي قال إن "روسيا وأوكرانيا ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك قد يكون من المفيد إيجاد اختصاص قضائي خاص".
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وفي تموز الماضي، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إنه ينوي مطالبة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمفوضية الأوروبية وحكومة هولندا بإنشاء محكمة دولية خاصة لروسيا.

ووفقا له، فإنه ينوي عرض التوقيع على معاهدة دولية مناسبة، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها تطبيق مادة "العدوان" على وجه التحديد في حالة أوكرانيا وروسيا.
المصدر: سبوتنيك
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