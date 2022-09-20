29
o
بيروت
27
o
طرابلس
16
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
15
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد دعوة بوريل.. هل يتمّ إنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا؟
Lebanon 24
20-09-2022
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى إنشاء محكمة مستقلة تختص بالوضع في أوكرانيا.
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الإسبانية تصريحات بوريل الذي قال إن "روسيا وأوكرانيا ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك قد يكون من المفيد إيجاد اختصاص قضائي خاص".
Advertisement
وفي تموز الماضي، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إنه ينوي مطالبة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمفوضية الأوروبية وحكومة هولندا بإنشاء محكمة دولية خاصة لروسيا.
ووفقا له، فإنه ينوي عرض التوقيع على معاهدة دولية مناسبة، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها تطبيق مادة "العدوان" على وجه التحديد في حالة أوكرانيا وروسيا.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أول ظهور لنادين الراسي برفقة خطيبها بعد وفاة شقيقها.. كان يغازلها بهذه الطريقة وهكذا علّقت (فيديو)
Lebanon 24
أول ظهور لنادين الراسي برفقة خطيبها بعد وفاة شقيقها.. كان يغازلها بهذه الطريقة وهكذا علّقت (فيديو)
09:15 | 2022-09-19
19/09/2022 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ المواطنين.. هل ستزدادُ التغذية الكهربائية؟
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ المواطنين.. هل ستزدادُ التغذية الكهربائية؟
14:00 | 2022-09-19
19/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حُسِم الأمر.. الفيول الإيراني سيصل إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
حُسِم الأمر.. الفيول الإيراني سيصل إلى لبنان في هذا الموعد
12:43 | 2022-09-19
19/09/2022 12:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تهافت على شراء سيارة "الأحلام".. والسعر بـ 7 آلاف دولار!
Lebanon 24
تهافت على شراء سيارة "الأحلام".. والسعر بـ 7 آلاف دولار!
02:30 | 2022-09-20
20/09/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنان وديع الشيخ بقبضة الجيش.. ما الذي فعله في صيدا؟
Lebanon 24
الفنان وديع الشيخ بقبضة الجيش.. ما الذي فعله في صيدا؟
15:10 | 2022-09-19
19/09/2022 03:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:37 | 2022-09-20
محكمة أميركيّة أصدرت قرارها... لمن سيدفع "حزب الله" 111 مليون دولار؟
08:30 | 2022-09-20
لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة... الكاظمي يصل إلى نيويورك
08:30 | 2022-09-20
الحرب في أوكرانيا تزداد تعقيدا... جنرال اميركي يكشف تفاصيلا جديدة
08:00 | 2022-09-20
إحباط عملية تهريب 35 كغ من المخدرات في العراق
08:00 | 2022-09-20
ميغان ماركل تقدمت بطلب "شجاع جدا" للملك تشارلز... ما هو؟
07:00 | 2022-09-20
خيرسون... مناشدات لاستفتاء فوري بشأن الانضمام لروسيا
فيديو
بعد وفاته خلافات جديدة تظهر في عائلة جورج الراسي.. "وريثة" تُحارب نادين وإعلامية شهيرة تُهدد بكشف المستور (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاته خلافات جديدة تظهر في عائلة جورج الراسي.. "وريثة" تُحارب نادين وإعلامية شهيرة تُهدد بكشف المستور (فيديو)
23:52 | 2022-09-19
20/09/2022 16:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد البريطاني يسمح لطفليه بالسير معه خلف نعش الملكة (فيديو)
Lebanon 24
ولي العهد البريطاني يسمح لطفليه بالسير معه خلف نعش الملكة (فيديو)
02:30 | 2022-09-19
20/09/2022 16:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-09-17
20/09/2022 16:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact