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إحباط عملية تهريب 35 كغ من المخدرات في العراق

Lebanon 24
20-09-2022 | 08:00
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أحبط عناصر الأمن العراقي عملية تهريب 35 كغ و900 غرام من المواد المخدرة إلى البلاد عبر محافظة السليمانية الواقعة بشمال العراق.

ويأتي ذلك استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم ضبط  35 كيلو و900 غرام من مادة "الترياك" المخدرة، موضوعة داخل أنابيب المينيوم مغلقة بطريقة محكمة، كانت مخبئة داخل عجلة حمل.
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وقامت القوات العراقية بإلقاء القبض على سائق السيارة والتعامل مع المواد المضبوطة وتسليمها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية.
المصدر: روسيا اليوم
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