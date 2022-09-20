لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة... الكاظمي يصل إلى نيويورك

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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وصوله إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.ووفقا للبيان، وصل الكاظمي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستبدأ غداً الأربعاء.وقال البيان: "سيلقي الكاظمي كلمة العراق في اجتماع الجمعية العامة، وسيجتمع على هامش أعمال الجمعية بعدد من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في الاجتماعات، فضلاً عن اللقاء بالأمين العام للأمم المتحدة".وأوضح أن جدول أعمال رئيس الوزراء العراقي سيتضمن أيضاً الاجتماع "بعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية للبحث في أهم الملفات للتعاون على مختلف المستويات، من أجل معالجة التحديات الاقتصادية، والسياسية التي تواجه العراق والمنطقة".