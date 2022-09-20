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عربي-دولي

وزير الخارجية الصيني يحذر من اندلاع "حرب باردة جديدة" مع واشنطن

Lebanon 24
20-09-2022 | 09:00
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التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر، في مدينة نيويورك الأميركية، وهنّأه بعيد ميلاده الـ100 في أيار المقبل، واصفا إياه بأنه صديق قديم وحميم للشعب الصيني، قدم إسهامات تاريخية في إقامة وتطوير العلاقات الصينية الأميركية، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.
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وأعرب وزير الخارجية الصيني عن أمله في أن يواصل هنري كيسنجر لعب دور فريد وهام، وأن يساعد العلاقات الثنائية بين الصين وأميركا على العودة إلى مسارها في أقرب وقت ممكن.

وشدد وانغ على أن "سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة حافظت على الاستمرارية والاستقرار، وأشار إلى أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، طرح المبادئ الثلاثة للاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين بين الصين والولايات المتحدة".

وأكد وانغ "أنها ليست فقط تراكم 50 عاماً من الخبرة في العلاقات الثنائية، ولكن أيضا المبادئ الأساسية التي ينبغي اتباعها بشكل مشترك في الخطوة التالية من التنمية"، مضيفا أن "ما فعلته أميركا يتعارض مع الالتزامات".

ولفت وزير الخارجية الصيني إلى أن هنري كيسنجر حذر ذات مرة من أن العلاقات الصينية- الأميركية هي بالفعل في "سفوح الحرب الباردة"، وأشار وانغ إلى أن "الرئيس الأميركي جو بايدن، سبق له وأن تعهد بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب باردة جديدة مع الصين، ولا تهدف إلى تغيير نظام الصين، وأن تنشيط تحالفها لا يستهدف الصين، وأن الولايات المتحدة لا تدعم "استقلال تايوان"، وليس لديها نية للسعي إلى صراع مع الصين".

وحذر وانغ من أن "اندلاع "حرب باردة جديدة" بين الصين وأميركا سيكون كارثة ليس فقط للدولتين، ولكن أيضا للعالم بأسره، مضيفا أنه يتعين على الجانب الأمريكي العودة إلى موقف عقلاني وعملي، والعودة إلى المسار الصحيح للبيانات المشتركة الثلاثة الصينية الأمريكية، والحفاظ على الأساس السياسي للعلاقات الثنائية".

وشدد وانغ على أن الأولوية القصوى الآن هي إدارة مسألة تايوان بشكل صحيح، وبقدر من الحكمة، لكيلا يكون لها تأثير تخريبي على العلاقات الصينية- الأمركية.
المصدر: سبوتنيك
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