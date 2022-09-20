Advertisement

عربي-دولي

تعليقاً على أحداث نابلس... هذا ما دعت إليه الحكومة الفلسطينية

Lebanon 24
20-09-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-992374-637992879884785659.JPG
Doc-P-992374-637992879884785659.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت الحكومة الفلسطينية إلى "تغليب الحكمة"، وعدم الانجرار وراء "محاولات "سلطات الاحتلال زرع الفتنة"، وذلك في تعليق على أحداث مدينة نابلس التي راح ضحيتها مواطن برصاص الأمن الفلسطيني.

وتشهد نابلس احتجاجات عارمة تحولت إلى مواجهات مع أجهزة الأمن الفلسطيني عقب اعتقال الأخيرة ناشطين إثنين، أحدهما مصعب اشتية الذي تطارده إسرائيل منذ شهور.
Advertisement

ومنذ مطلع العام الحالي تطارد إسرائيل اشتية وتتهمه بتنفيذ عملية إطلاق نار أصيب خلالها مستوطن إسرائيلي.

واشتية هو أحد الأصدقاء المقربين من إبراهيم النابلسي الذي اغتالته إسرائيل في نابلس قبل أسابيع.

وقتل خلال الاحتجاجات المواطن الفلسطيني فراس يعيش (53 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها الأمن الوقائي.

ووصف مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان نشرته وكالة "وفا" الرسمية أحداث نابلس بـ "المؤسفة"، داعيا إلى "تغليب الحكمة، وعدم الانجرار وراء محاولات سلطات الاحتلال زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وإشاعة الفوضى ليتسنى لها تمرير سياساتها الرامية لتقويض حلم شعبنا بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال".

كما دعا مجلس الوزراء إلى "ضرورة الحفاظ على القانون والنظام العام، وتحريم الدم الفلسطيني، والتحلي بالمسؤولية والوحدة الوطنية، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لتصليب تلك الوحدة، بينما لا تتوقف سلطات الاحتلال عن سياساتها وممارساتها العنصرية في جميع الأراضي المحتلة".

وقال إن النيابة العامة فتحت تحقيقا في ظروف وفاة فراس يعيش، مؤكدا أن رئيس الوزراء "يتابع الأوضاع أولا بأول، بينما يواصل وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح اتصالاته مع جميع الفعاليات في المدينة لنزع فتيل الأحداث، والحفاظ على السلم الأهلي".
المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2022-09-20
13:00 | 2022-09-20
12:30 | 2022-09-20
12:00 | 2022-09-20
11:30 | 2022-09-20
11:00 | 2022-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website