تعليقاً على أحداث نابلس... هذا ما دعت إليه الحكومة الفلسطينية

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دعت الحكومة الفلسطينية إلى "تغليب الحكمة"، وعدم الانجرار وراء "محاولات "سلطات الاحتلال زرع الفتنة"، وذلك في تعليق على أحداث مدينة نابلس التي راح ضحيتها مواطن برصاص الأمن الفلسطيني.وتشهد نابلس احتجاجات عارمة تحولت إلى مواجهات مع أجهزة الأمن الفلسطيني عقب اعتقال الأخيرة ناشطين إثنين، أحدهما مصعب اشتية الذي تطارده إسرائيل منذ شهور.ومنذ مطلع العام الحالي تطارد إسرائيل اشتية وتتهمه بتنفيذ عملية إطلاق نار أصيب خلالها مستوطن إسرائيلي.واشتية هو أحد الأصدقاء المقربين من إبراهيم النابلسي الذي اغتالته إسرائيل في نابلس قبل أسابيع.وقتل خلال الاحتجاجات المواطن الفلسطيني فراس يعيش (53 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها الأمن الوقائي.ووصف مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان نشرته وكالة "وفا" الرسمية أحداث نابلس بـ "المؤسفة"، داعيا إلى "تغليب الحكمة، وعدم الانجرار وراء محاولات سلطات الاحتلال زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وإشاعة الفوضى ليتسنى لها تمرير سياساتها الرامية لتقويض حلم شعبنا بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال".كما دعا مجلس الوزراء إلى "ضرورة الحفاظ على القانون والنظام العام، وتحريم الدم الفلسطيني، والتحلي بالمسؤولية والوحدة الوطنية، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لتصليب تلك الوحدة، بينما لا تتوقف سلطات الاحتلال عن سياساتها وممارساتها العنصرية في جميع الأراضي المحتلة".وقال إن النيابة العامة فتحت تحقيقا في ظروف وفاة فراس يعيش، مؤكدا أن رئيس الوزراء "يتابع الأوضاع أولا بأول، بينما يواصل وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح اتصالاته مع جميع الفعاليات في المدينة لنزع فتيل الأحداث، والحفاظ على السلم الأهلي".