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مقاطعة زابوروجيه تحدد موعد إجراء الاستفتاء للانضمام إلى روسيا

Lebanon 24
20-09-2022 | 10:30
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وافق رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا.

وقال سالدو إنه "بعد الاستفتاء على انضمام المقاطعة لروسيا سيتوجه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الموافقة قانونًا على نتائج التعبير عن الإرادة في أسرع وقت ممكن".
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وحددت مقاطعة زابوروجيه الفترة من 23 حتى 27 أيلول الجاري موعداً لإجراء الاستفتاء للانضمام إلى روسيا.
 
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع في 25 أيار الماضي، مرسوماً يسمح بتسهيل إجراءات حصول سكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على الجنسية الروسية.
المصدر: سبوتنيك
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