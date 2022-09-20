مقاطعة زابوروجيه تحدد موعد إجراء الاستفتاء للانضمام إلى روسيا

وافق رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا.



وقال سالدو إنه "بعد الاستفتاء على انضمام المقاطعة لروسيا سيتوجه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الموافقة قانونًا على نتائج التعبير عن الإرادة في أسرع وقت ممكن".

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