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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مخاطر عدّة تحدق بالعالم، سواء من جراء النزاعات العسكرية الطاحنة بعدد من المناطق، أو في ظل تفاقم أزمتي المناخ والغذاء، على نحو متسارع.وفي كلمة افتتاح الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نبّه غوتيريش من أن العالم يواجه ما وصفها بـ"موجة غضب" في الشتاء المقبل، وذلك في ظلّ ارتفاع أسعار الغاز وباقي المحروقات بشكل كبير، على إثر النزاع الدائر في أوكرانيا.وقال غوتيريش إن شبح المجاعة يخيم على منطقة الإفريقي، حيث يواجه الملايين في تلك المنطقة نقصا حادا في الغذاء، مشيراً إلى أن العالم في ورطة بينما تزداد الانقسامات، الأمر الذي يحول دون التوصل إلى حلول لمعالجة الوضع.وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن العالم قد يواجه أزمة في توفير السلع، خلال العام المقبل، بينما أدت أزمتا كورونا وأوكرانيا، إلى إرباك الاقتصاد العالمي، في السنوات الأخيرة.ونبه غوتيريش من إقبال البشرية على المزيد من السنوات العجاف، قائلا إن الصيف الذي يُوصف حاليا بالأكثر حرارة، ربما يكون هو الأبرد مستقبلا في ظل عدم معالجة الوضع، لأن أزمة المناخ تتفاقم بمرور السنوات.وفي الملف الإيراني، بدا غوتيريش غير متفائل بقرب التوصل إلى اتفاق نووي بين طهران والقوى الكبرى، قائلا إن هذا الأمر ما يزال بعيد المنال.