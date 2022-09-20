بوتين: المعدات العسكرية الروسية تواجه الأسلحة الغربية بشكل فعال

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أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأداء الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، وأكد أنها تواجه بشكل فعال الأسلحة الغربية، كما أنها اثبتت جدارتها.وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء مع رؤساء شركات الصناعات الدفاعية في روسيا، ومن المواضيع التي تمت مناقشتها الوضع المرتبط بتوريد الأسلحة والمعدات والذخيرة للقوات الروسية، بما في ذلك تلك المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.وقال بوتين في بداية الاجتماع: "سأشير على الفور إلى أن الأسلحة الروسية المستخدمة خلال العملية تظهر كفاءة عالية، أولا وقبل كل شيء، يتعلق هذا بالطيران، والصواريخ الدقيقة بعيدة المدى، وأسلحة الطيران، والمدفعية، والأسلحة المدرعة وغيرها. فهي تسمح بتدمير البنية التحتية العسكرية ومعدات العدو وبضرب مواقع التشكيلات القومية".