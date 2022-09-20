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أذربيجان تسلّم أرمينيا جثث 95 جندياَ قتلوا خلال المواجهات

Lebanon 24
20-09-2022 | 11:00
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أعلنت السلطات في أذربيجان تسليم يريفان جثث 95 جندياً أرمينياً قتلوا خلال المواجهات المسلحة الحدودية التي اندلعت الأسبوع الماضي بين قوات البلدين.

وأشار بيان صادر عن لجنة الأسرى والمفقودين والرهائن الأذربيجانية، أنه تم تسليم أرمينيا 95 جثة من خلال منظمة الصليب الأحمر الدولية، وذلك عقب فحص الجثث والتأكد من عدم تعرضها لعنف.
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وأوضحت اللجنة أن هذه الجثث لجنود قتلوا في المواجهات التي اندلعت بين الجانبين خلال الفترة بين 12و 14 أيلول الجاري.
المصدر: سبوتنيك
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