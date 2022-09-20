لافروف يغادر إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

توجه وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى نيويورك ليترأس الوفد الروسي إلى الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في الفترة ما بين 20 – 26 أيلول الجاري.



وصرحت ماريا زاخاروفا المتحثة باسم وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن لافروف سيلقي كلمة خلال الجلسة كما سيشارك في قرابة 20 لقاء ثنائيا وسلسلة من الفعاليات متعددة الجوانب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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(روسيا اليوم)