بلينكين يناقش مع جاويش أوغلو الوضع حول أوكرانيا والتسوية بين باكو ويريفان

عقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اجتماعا في نيويورك، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ناقش خلاله الوضع حول أوكرانيا وكذلك التسوية بين أذربيجان وأرمينيا.

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وجاء في بيان صادر عن رئيس الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية نيد برايس، إن وزير الخارجية الأميركي أشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل التفاعل لتعزيز الحوار بين أذربيجان وأرمينيا.

وأضاف البيان: "ناقش الوزيران أيضا سبل تعزيز تنسيق ووحدة الناتو ردا على الحرب الروسية ضد أوكرانيا". كما شكر بلينكين تركيا على "الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان استمرار توريد الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود".

(سبوتنيك)