غوتيريش: عالمنا مشلول ويواجه أخطارا جمة

في رسالة تحذيرية مقلقة، حذر الأمين العام للأمم المتحدة قادة العالم، اليوم الثلاثاء، من أن "الاختلال الوظيفي الهائل" الذي يسيطر على دول العالم، والتي قال إنها "ليست مستعدة لمواجهة التحديات التي تهدد مستقبل البشرية وكوكب الأرض مضيفا: "عالمنا في خطر ومشلول".

Advertisement

ومع ذلك، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع السنوي الرفيع المستوى للجمعية العامة، حرص الأمين العام أنطونيو غوتيريش على تأكيد أن الأمل باقٍ، لكن تصريحاته عكست عالما متوترا وقلقا، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".

واستشهد غوتيريش بالأزمة في أوكرانيا وتزايد "الصراعات حول العالم"، وحالة الطوارئ المناخية، والوضع المالي المتردي للبلدان النامية، والنكسات في أهداف الأمم المتحدة لعام 2030 بما في ذلك إنهاء الفقر المدقع والتعليم الجيد لجميع الأطفال.

وحذر مما أسماه "غابة من الأعلام الحمراء" حول التقنيات الجديدة على الرغم من التقدم الواعد في علاج الأمراض وإيصال الناس ببعضها البعض، قائلا إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تستند إلى نموذج "يدر الغضب والغضب والسلبية، والذكاء الاصطناعي يهدد نزاهة أنظمة المعلومات ووسائل الإعلام والديمقراطية نفسها".

(سبوتنيك)