أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "ضرورة الحل الجذري للأزمة السورية عبر قرار الأمم المتحدة"، وقال إن التسوية السلمية مطلوبة للنزاع في سوريا.

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وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح رجب طيب أردوغان قائلا: "بنينا بيوتا في منطقة الشمال السوري للنازحين"، مضيفا: "ننتظر من الجميع بذل الجهد اللازم وإبداء التضامن بشأن مشروع التجمعات السكنية التي سننفذها في سوريا".وقال أردوغان: "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي حيال التنظيم الإرهابي "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني الي تصنفه تركيا إرهابيا) وأذرعه التي تنفذ هجمات إرهابية على قواتنا وتهدد وحدة الأراضي السورية".