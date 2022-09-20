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عربي-دولي

أردوغان يدعو لتسوية سلمية للنزاع في سوريا و"حل جذري" عبر قرار الأمم المتحدة

Lebanon 24
20-09-2022 | 15:00
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "ضرورة الحل الجذري للأزمة السورية عبر قرار الأمم المتحدة"، وقال إن التسوية السلمية مطلوبة للنزاع في سوريا.
 
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح رجب طيب أردوغان قائلا: "بنينا بيوتا في منطقة الشمال السوري للنازحين"، مضيفا: "ننتظر من الجميع بذل الجهد اللازم وإبداء التضامن بشأن مشروع التجمعات السكنية التي سننفذها في سوريا".
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وقال أردوغان: "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي حيال التنظيم الإرهابي "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني الي تصنفه تركيا إرهابيا) وأذرعه التي تنفذ هجمات إرهابية على قواتنا وتهدد وحدة الأراضي السورية".
 
(روسيا اليوم) 
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