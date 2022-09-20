الدوما: لا توجد عقبات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانضمام دونيستك ولوغانسك إلى روسيا

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صرح نائب "روسيا الموحدة" بمجلس الدوما أوليغ موروزوف، بأن المجلس سيعقد اجتماعا أو أسبوعا إقليميا، إذا لم يكن لديه الوقت لاتخاذ القرارات اللازمة لدخول مناطق جديدة إلى روسيا.وقال النائب: "لا توجد عقبة واحدة لاتخاذنا في اليوم التالي جميع الإجراءات القانونية اللازمة لانضمام جمهوريتي دونيستك ولوغانسك إلى روسيا، مشيرا إلى أنه وفقا للخطة بعد الاستفتاءات سيعقد مجلس الدوما جلسة في 28 أيلول".وسيجري الاستفتاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بشأن مسألة الانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 أيلول، ومن المقرر عقد جلسات كاملة لمجلس الدوما في 27 و28 أيلول، وبعد ذلك يجب على النواب مغادرة موسكو، وبدأ أسابيعهم الإقليمية.