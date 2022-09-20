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عربي-دولي

شولتس: ألمانيا لا تعترف بنتائج الاستفتاء في دونباس

Lebanon 24
20-09-2022 | 16:59
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صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن برلين لا تعترف بإجراء استفتاءات على انضمام دونباس والأراضي المحررة إلى روسيا.

وقال شولتس بعد وصوله إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة:"من الواضح تماما أن هذه الاستفتاءات الوهمية لا يمكن قبولها، وأنها غير مشمولة بالقانون الدولي والتفاهم الذي توصل إليه المجتمع الدولي".
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وسيجري في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا، استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 أيلول.
 
(روسيا اليوم) 
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