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عربي-دولي
رسالة قاسية من ماكرون ضدّ روسيا.. ماذا قال؟
Lebanon 24
20-09-2022
|
14:40
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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، مواصلة دعم كييف من أجل التصدي للقوات الروسية التي أطلقت عمليات عسكرية بأوكرانيا، في الرابع والعشرين من شباط الماضي.
واتهم ماكرون، في معرض كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، روسيا بإعادة ما وصفه بـ"عهد الإمبريالية والاستعمار".
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ولفت الرئيس الفرنسي إلى أنّ روسيا تسعى إلى ضم واقتطاع مناطق في أوكرانيا، في إشارة إلى تقارير وردت بشأن عزم انفصاليين موالين لموسكو تنظيم استفتاءات.
ووصف ماكرون الاستفتاءات المحتملة بالـ"مزيفة"، لأنها ستجري في مناطق تعرضت للقصف والاحتلال، بحسب تعبيره.
وقال ماكرون إن ما وصفه بـ"الغزو الروسي" لأوكرانيا يهدد الأمن العالمي، مضيفا أن العالم يواجه خيار الحرب أو السلام.
وتابع الرئيس الفرنسي أنه على العدالة الدولية أن تنظر في ما قال إنها "جرائم حرب" مرتكبة من قبل روسيا في أوكرانيا، من أجل ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتحدث ماكرون في هذه الدورة، وهي السابعة والسبعون للأمم المتحدة، عن جهود فرنسا لأجل التوصل إلى سلام، سواء قبل بدء العمليات العسكرية أو بعد ذلك.
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