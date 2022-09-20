اشتباكات في "الضفّة" بعد اعتقال السلطة ناشطين في حماس

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وسط تقارير عن وضع الجيش الإسرائيلي لمساته الأخيرة لتنفيذ اجتياح واسع للضفة الغربية، بعد أسابيع من التوتر، شهدت مدينة نابلس اشتباكات دامية خلال تنفيذ عناصر أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية عملية لاعتقال ناشطين في حماس مطلوبين.وسط ترقّب لاجتياح واسع وشامل من الجيش الإسرائيلي لشمال الضفة الغربية المحتلة، وقعت اشتباكات دامية، أمس، في مدينة نابلس قتل فيها مدني وأصيب 5 آخرون خلال عملية نادرة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لاعتقال عنصرين من حركة حماس.وحذّرت الأجهزة الأمنية من استغلال حماس لحالة الفوضى الأمنية في مدينة نابلس، داعية لتفويت الفرصة على الداعين للفلتان والفوضى.وبدأت الاشتباكات ليل الاثنين وتواصلت حتى صباح أمس، ولم يتوقف إطلاق النار طوال هذه الساعات وتخللتها أعمال تخريب لمنشآت عامة وخاصة، وأطلق مسلحون النار صوب مقار السلطة في نابلس وجنين. وألقى مئات الشبان الحجارة على مركبات مدرعة تابعة للأمن الفلسطيني، فيما سمع دوي إطلاق نار بمحيط البلدة القديمة.وأغلق مسلحون محيط منطقة دوار الشهداء والمركز التجاري، وعطلت بلدية نابلس والشركات والمؤسسات والبنوك الدوام في مقراتها. كذلك أعلنت جامعة "النجاح" أنّ الدوام عن بُعد، فيما اعتذرت العديد من المدارس الخاصة ورياض الأطفال عن عدم استقبال الطلاب.وقتل خلال تبادل إطلاق النار فراس يعيش. وأكد الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات أنه قضى في مكان لم يوجد فيه أي من عناصر الأمن، مشيراً إلى أن "إصابته لم تحدد طبيعتها بعد، ونحن بانتظار التقرير الطبي".وقال: "قرار التحفظ على المواطنين مصعب اشتية وعميد طبيلة جاء لأسباب ودواع موجودة لدى المؤسسة الأمنية سيتم الإفصاح عنها لاحقاً". وأشار دويكات إلى أن "المذكورين لم ولن يتعرضا لأي مساس بهما، وسُمح لمؤسسات حقوق الإنسان بزيارتهما فوراً".